Cena con i lavoratori GKN al Circolo Arci Torre Giulia

lavoratori della ex-Gkn. Saranno presenti anche loro infatti alla serata di raccolta fondi che Arci Zona Cuoio e comune di Montopoli organizzeranno venerdì prossimo fra le mura dello storico Circolo Torre Giulia a San Romano.

Cena con i lavoratori GKN al Circolo Arci Torre Giulia. Alla Gkn il Festival di Letteratura Working Class 2025. Incontro, studio e mobilitazione: dal 4 al 6 aprile al presidio Ex-GKN la 3/a edizione del Festival di letteratura Working Class – ASCOLTA. Beko Siena, la ricetta Giani per il salvataggio: "Consorzio industriale pubblico-privato. Gkn fa scuola". Comunità dell'Isolotto: veglia di Natale insieme al collettivo di fabbrica dell'ex Gkn in lotta per il lavoro. Torna “Working Class”, il festival del teatro operaio che sostiene i lavoratori ex-GKN e il movimento 8×5 – ASCOLTA. Ne parlano su altre fonti

