Sport.periodicodaily.com - Celje-Fiorentina: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2024/2025. Trasferta in Slovenia per i viola che dovranno vedersela con un avversario primo nel loro campionato e capace di piazzarsi tra le otto di questa competizione.si giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 21 presso lo stadio Z’dezele.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli sloveni hanno superato il Lugano negli ottavi di finale ai calci di rigore dopo che il doppio confronto si era chiuso sul 5-5. La squadra di Alber Riera sta attraversando un ottimo momento ed ha ottenuto quattro vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale.I viola si sono qualificati eliminando agli ottavi il Panathinaikos ribaltando il 3-2 dell’andata con un netto 3-1 al ritorno. In campionato la squadra di Palladino è reduce da tre vittorie ed un pareggio che le consente di lottare ancora per un posto in Champions League.