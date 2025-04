Celje-Fiorentina il pronostico di Conference | combo per Palladino Kean in stato di grazia

Conference League, con quest’ultima che vede una Fiorentina a caccia della terza finale consecutiva. Sulla strada verso l’ultimo atto del torneo, a Breslava in Polonia, c’è il Celje, una delle sorprese di questa competizione. Calcio d’inizio alle 21:00 al Z’dezele Stadium, con i Viola che non vogliono commettere passi falsi.Come detto, non ci si aspettava certo che la piccola realtà slovena, vincitrice dello scorso campionato nazionale, potesse portare avanti un cammino europeo così positivo: prima il 21° posto nel maxi girone, poi le vittorie contro l’Apoel Nicosia agli spareggi e con il Lugano, ai rigori, negli ottavi di finale, per arrivare oggi ad affrontare uno doppio confronto con la Fiorentina storico. Sololaroma.it - Celje-Fiorentina, il pronostico di Conference: combo per Palladino, Kean in stato di grazia Leggi su Sololaroma.it In corso una due giorni di Champions a dir poco appassionate, che ha già regalato gol e sorprese importanti. Alle porte però un giovedì 10 aprile caratterizzato dalle gare d’andata di Europa eLeague, con quest’ultima che vede unaa caccia della terza finale consecutiva. Sulla strada verso l’ultimo atto del torneo, a Breslava in Polonia, c’è il, una delle sorprese di questa competizione. Calcio d’inizio alle 21:00 al Z’dezele Stadium, con i Viola che non vogliono commettere passi falsi.Come detto, non ci si aspettava certo che la piccola realtà slovena, vincitrice dello scorso campionato nazionale, potesse portare avanti un cammino europeo così positivo: prima il 21° posto nel maxi girone, poi le vittorie contro l’Apoel Nicosia agli spareggi e con il Lugano, ai rigori, negli ottavi di finale, per arrivare oggi ad affrontare uno doppio confronto con lastorico.

