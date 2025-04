Cefalù turista deceduto dopo un malore mentre saliva in cima alla Rocca

alla Rocca di Cefalù per soccorrere un turista statunitense colto da malore. L'uomo, un sessantenne, stava raggiungendo la cima insieme alla moglie quando si è accasciato a terra. La donna ha lanciato l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato. Feedpress.me - Cefalù, turista deceduto dopo un malore mentre saliva in cima alla Rocca Leggi su Feedpress.me Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azionediper soccorrere unstatunitense colto da. L'uomo, un sessantenne, stava raggiungendo lainsiememoglie quando si è accasciato a terra. La donna ha lanciato l'rme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato.

