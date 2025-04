Cedolino NoiPA aprile 2025 | slitta ancora il cuneo fiscale Restano gli aumenti per le indennità

aprile 2025 porta diverse novità sul fronte stipendi delle e dei dipendenti pubblici. Oltre al consueto accredito dello stipendio, il Cedolino NoiPA di questo mese include arretrati fiscali e aumenti di stipendio temporanei, dovuti principalmente ad alcune indennità, corrisposte in base al CCNL. Le novità riguardano milioni di lavoratori, in particolare il personale scolastico, le Funzioni Centrali e chi ha incarichi temporanei o a termine.Tra i cambiamenti più importanti ci sono gli aumenti salariali collegati all’indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e di amministrazione, e un calendario di emissioni più articolato rispetto al solito. Si parla infatti di cedolini multipli per i lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione. Notizia delle ultime ore, che ha scatenato la rabbia dei sindacati e di chi ha consultato i pagamenti su NoiPA, è l‘assenza anche ad aprile dell’accredito della nuova riduzione del cuneo fiscale e l’ulteriore bonus previsti dalla Legge di bilancio, che potrebbe ora slittare a giugno. Leggioggi.it - Cedolino NoiPA aprile 2025: slitta ancora il cuneo fiscale. Restano gli aumenti per le indennità Leggi su Leggioggi.it porta diverse novità sul fronte stipendi delle e dei dipendenti pubblici. Oltre al consueto accredito dello stipendio, ildi questo mese include arretrati fiscali edi stipendio temporanei, dovuti principalmente ad alcune, corrisposte in base al CCNL. Le novità riguardano milioni di lavoratori, in particolare il personale scolastico, le Funzioni Centrali e chi ha incarichi temporanei o a termine.Tra i cambiamenti più importanti ci sono glisalariali collegati all’di Vacanza Contrattuale (IVC) e di amministrazione, e un calendario di emissioni più articolato rispetto al solito. Si parla infatti di cedolini multipli per i lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione. Notizia delle ultime ore, che ha scatenato la rabbia dei sindacati e di chi ha consultato i pagamenti su, è l‘assenza anche addell’accredito della nuova riduzione dele l’ulteriore bonus previsti dalla Legge di bilancio, che potrebbe orare a giugno.

