Dilei.it - “Cecilia Rodriguez incinta”, l’indizio sui social che non è passato inosservato

potrebbe essere? Nelle ultime settimane si è ipotizzata una presunta gravidanza, anche se Ignazio Moser ha rotto il silenzio a riguardo. Un tema ricorrente, che va avanti da anni, ma per cui ad oggi non è arrivata una conferma. Un dettaglio sui, precisamente nelle stories su Instagram, ha riacceso le speranze:e Ignazio si stanno preparando per diventare genitori?, il dettaglio suie la presunta gravidanzae Ignazio Moser sono tra le coppie più belle dello spettacolo: la loro intesa è nata all’interno della Casa del GF Vip, ed è proseguita fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Un amore che è cresciuto in intensità e unione, e che è stato suggellato con il matrimonio nel 2024. Da tempo la coppia sogna di allargare la famiglia e di avere dei figli: un sogno che ad oggi non si è ancora realizzato, non privo di difficoltà, menzionate proprio da Moser in una delle ultime interviste rilasciate.