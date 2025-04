Oasport.it - C’é uno spauracchio di vecchia data per Berrettini e Musetti nel tabellone di Montecarlo

Sarà derby tra Matteoe Lorenzonegli ottavi di finale del primo Masters1000 della stagione su terra rossa. Ieri il romano ha sconfitto in rimonta il n.2 del mondo, nonché testa di serie n.1, Alexander Zverev col punteggio di 2-6 6-3 7-5 e oggi il toscano ha risposto presente, anch’egli a segno con una rimonta ai danni del ceco Jiri Lehecka sul punteggio di 1-6 7-5 6-2.E così l’Italia ha già la matematica certezza di avere un giocatore qualificato ai quarti di finale di un torneo così prestigioso, in considerazione dell’assenza del proprio asso, Jannik Sinner. Un riscontro da non sottovalutare sia per Matteo che per Lorenzo. Certo, la zona dinon è delle più agevoli per entrambi, visto quello che si prospetta.Il vincitore del derby, infatti, giocherà contro il vincente della sfida il tre volte vincitore nel Principato, Stefanos Tsitsipas, e il portoghese Nuno Borges.