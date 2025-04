Secoloditalia.it - C’è riuscito, Gad Lerner indigna tutti: bufera sul tweet che paragona dazi e Borse e strage dell’11 settembre. Il web insorge: vergogna

Un’altra uscita infelice, l’ennesima, quella di Gad. Solo che stavolta ha spinto tu un tasto dolente, facendo riferimento a una ferita che non si è mai rimarginata e azzardando su un parallelo che, otre che insostenibile, è risultato a dir poco eccessivo e fuori luogo. «Stavolta l’11se lo sono fatti da soli gli americani», ha sentenziato su X il giornalista con un post che da ore e ore sta facendo discutere gli utenti,ndo e sollecitando repliche risentite, in riferimento all’effetto deisulle.L’ultima uscita di Gadsu X scatena lasocialUn paragone che gli utenti non hanno mancato di rispedire al mittente, non prima di aver vergato la loro con tanto di firma di disconoscimento virtuale. Perché se è vero che alla scure deisono seguiti i crolli di listini e titoli, proprio come accadde in quel terribile 11del 2001, è altresì plausibile che il parallelo tra le due circostanze, e il confronto tra le imposte varate da Donald Trump e l’attentato alle Torri Gemelle costato la vita a quasi 3000 innocenti, è risultato forzato e decisamente di cattivo gusto.