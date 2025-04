C’è posto per te il viaggio di Sviluppo Lavoro Italia continua | appuntamento a Lecce il 10 e 11 aprile

posto per Te!" fa tappa a Lecce a Piazza Mazzini, nei giorni 10 e 11 aprile, arriva così in Puglia la campagna nazionale promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di Lavoro."La tappa pugliese dell'iniziativa C'è posto per te! rafforza il messaggio che l'azione che abbiamo messo in campo vuole portare: vicini alle persone, nel solco della collaborazione interistituzionale e con l'obiettivo di percorrere un itinerario ricco di opportunità di formazione e Lavoro. A Lecce ci saranno 42 aziende per 1200 occasioni di Lavoro", afferma Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia. Un nuovo modello di servizi per il Lavoro possibile grazie alla collaborazione di tutti gli attori, la capacità di fare rete e convergere in sinergia per dare risposte alle persone e al mondo produttivo.

