C'è il Cagliari prima del Bayern: Inzaghi prepara il turnover ragionato

Essere in corsa su più fronti non dà il tempo di poterti godere nulla. È il prezzo da pagare, il sacrificio da fare per il raggiungimento di un obiettivo e di una gratificazione superiore. E, allora, dopo l’exploit dell’Allianz Arena, l’Inter mette ildi sabato nel mirino. Vietato sbagliare, la pressione alle spalle non permette ulteriori rallentamenti come quello visto a Parma.Il momento particolare impone un po’ la solita narrativa in questi casi: difficile e fondamentale allo stesso tempo trovare l’undici iniziale.Inter-formazioni probabiliLa prerogativa di Simonein una stagione fitta di impegni è stata sempre una: vietato stravolgere. Raramente, quasi mai a dire il vero, il tecnico piacentino ha cambiato, come solito dire, la formazione a blocchi. Pochi cambi, mirati per l’occasione e per le forze che si hanno.