CDP nel 2024 utile netto da record a 33 mld

Unlimitednews.it - CDP, nel 2024 utile netto da record a 3,3 mld

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti ha registrato nell’più elevato di sempre, a 3,3 miliardi, in crescita del 7%, e ha superato gli obiettivi del Piano Strategico 2022-24, con risorse impegnate nel triennio pari a 75 miliardi, rispetto al target di 65 miliardi. Inoltre, gli investimenti sostenuti hanno raggiunto i 202 miliardi, in confronto a una previsione di 128 miliardi. Numeri in crescita, presentati nel corso di una conferenza stampa dal presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e dall’amministratore delegato, Dario Scannapieco. f04/fsc/aznUnlimited News - Notizie dal mondo