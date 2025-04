CDP nel 2024 utile netto a 33 mld Superati gli obiettivi del Piano

Unlimitednews.it - CDP, nel 2024 utile netto a 3,3 mld. Superati gli obiettivi del Piano

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre, la Relazione degli amministratori sulla gestione che comprende anche la prima Rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo CDP. Il CdA ha inoltre approvato una proposta di destinazione dell’dell’esercizioa dividendo per 2,1 miliardi di euro. Il progetto di Bilancio e la proposta di destinazione dell’dell’esercizio saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Infine, il Consiglio ha dato il via libera a nuove operazioni per un valore complessivo di circa 4,3 miliardi di euro.