Cdp chiude il 2024 con utile netto record di 33 miliardi superati gli obiettivi del piano strategico

chiude il 2024 con l'utile netto piu' alto di sempre a 3,3 miliardi, in crescita del 7% sul 2023. L'utile netto consolidato è a 6 miliardi, in aumento rispetto ai 5 miliardi del 2023. Gli obiettivi di Cdp fissati sul piano strategico 2022-2024 sono "ampiamente superati". Lo spiega Cassa depositi nella nota sul bilancio 2024. Le risorse impegnate nel triennio sono pari a 75 miliardi rispetto ad un target di 65 miliardi. Gli investimenti ammontano a 202 miliardi rispetto ad una previsione di 128 miliardi. Quotidiano.net - Cdp chiude il 2024 con utile netto record di 3,3 miliardi, superati gli obiettivi del piano strategico Leggi su Quotidiano.net Cdpilcon l'piu' alto di sempre a 3,3, in crescita del 7% sul 2023. L'consolidato è a 6, in aumento rispetto ai 5del 2023. Glidi Cdp fissati sul2022-sono "ampiamente". Lo spiega Cassa depositi nella nota sul bilancio. Le risorse impegnate nel triennio sono pari a 75rispetto ad un target di 65. Gli investimenti ammontano a 202rispetto ad una previsione di 128

