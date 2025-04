Sport.quotidiano.net - Cavalieri, Giovanchelli si ritira: "Grazie a tutti, sarò rugbista per sempre"

Prato, 9 aprile 2025 - “Unrestaun, anche quando non gioca. E varrà lo stesso per me: voglio ringraziare la mia famiglia, i miei compagni di squadra, lo staff, la società ecoloro che mi hanno affiancato in questo lungo percorso. E' stato un onore”. E' il commiato di Lorenzo, che proprio domenica scorsa (nel penultimo match del campionato di Serie A che ihanno pareggiato contro il Cus Torino) ha dato l'addio al rugby giocato. Il tallonatore classe 1986, tornato a Iolo nel 2020 dopo gli Scudetti sfiorati oltre un decennio fa (e dopo aver vestito la casacca delle Zebre) ha deciso dirsi, nonostante le 400 presenze da professionista festeggiate lo scorso gennaio con una targa consegnatagli dal presidente dei "neri" Maurizio Sansone.