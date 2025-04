Sport.quotidiano.net - Catanzaro sfida Carrarese: il re dei gol Iemmello guida l'attacco in Serie B

E’ secondo per punti fatti nel girone di ritorno, vanta il quinto migliordellaB e dispone del capocannoniere del torneo (“re“ Pietroautore di 16 gol). Basta scorrere qualche statistica per rendersi conto della forza del, prossimo avversario della. Si tratta di una formazione che magari rimane impressa per il grande impatto offensivo e la notevole facilità nel trovare la via del gol ma al tempo stesso si caratterizza anche per la sua riottosità alla sconfitta. Finora, infatti, i calabresi hanno perso soltanto 5 partite su 32 incontri disputati. Soltanto Sassuolo e Spezia hanno fatto meglio (4). I giallorossi sono primatisti in fatto di pareggi (17) assieme al Bari con cui hanno diviso la posta nell’ultimo turno con un pirotecnico 3 a 3. Senza il gol di Favilli al 93’ la squadra di mister Caserta adesso sarebbe quinta in classifica.