Dayitalianews.com - Catania, arrestati 2 giovani spacciatori in piazza Santa Maria di Gesù con mille euro in tasca

Leggi su Dayitalianews.com

Due ragazzi molto, rispettivamente di 19 e 20 anni e residenti a Paternò, sono stati colti in flagrante durante un controllo di routine indi. Gli agenti delle volanti della questura dili hanno trovati in possesso di oltre cento grammi di sostanze stupefacenti e di una somma in contanti pari a. Alla vista dei poliziotti, i due hanno manifestato subito segni di agitazione, comportamento che si è intensificato nel momento in cui è stato chiesto loro di scendere dal veicolo per consentire l’ispezione dell’abitacolo.Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto sotto il sedile del passeggero due sacchetti contenenti marijuana e hashish, per un totale di 106 grammi. A quel punto, è scattata anche la perquisizione personale dei due: addosso al 20enne sono state trovate due bustine di marijuana nascoste nelle tasche dei pantaloni, mentre il 19enne custodivain contanti, somma ritenuta frutto dell’attività di spaccio.