Castellina in Chianti | Siamo al top in Italia per superficie vitivinicola

Italia. "Un onore", afferma il sindaco Giuseppe Stiaccini. Innanzitutto, spazio ai numeri: il comune di Castellina in Chianti copre quasi 100 kmq di territorio nel Chianti Classico tre le valli di Staggia, Elsa, Arbia e Pesa, in parte quasi montano con molti chilometri di crinali oltre i 600 metri. Alle quote più basse, però, abbiamo ben quasi 10mila ettari disponibili ma non facili. Di questi, quasi 1700 sono coltivati a vigneto: è il comune con più superficie vitata di tutto il Chianti Classico. Circa il 70% dei vigneti è a conduzione biologica. Il 76,2 è deputato a vini a denominazione di qualità fra cui Chianti Classico e Chianti (le due denominazioni, ricordiamo, vanno sempre distinte). E’ record in Toscana ed in Italia. Sono i numeri che emergono al prestigioso Vinitaly di Verona e che inducono il sindaco Giuseppe Stiaccini ad affermare: "Sapere che Castellina in Chianti è il comune Italiano che presenta la quota di superficie vitivinicola dedicata alla produzione di vini ‘Dop’ (quindi di qualità certificata) più alta d’Italia mi fa estremamente piacere. Lanazione.it - Castellina in Chianti: "Siamo al top in Italia per superficie vitivinicola" Leggi su Lanazione.it Pari a milioni di calici di stelle, top in. "Un onore", afferma il sindaco Giuseppe Stiaccini. Innanzitutto, spazio ai numeri: il comune diincopre quasi 100 kmq di territorio nelClassico tre le valli di Staggia, Elsa, Arbia e Pesa, in parte quasi montano con molti chilometri di crinali oltre i 600 metri. Alle quote più basse, però, abbiamo ben quasi 10mila ettari disponibili ma non facili. Di questi, quasi 1700 sono coltivati a vigneto: è il comune con piùvitata di tutto ilClassico. Circa il 70% dei vigneti è a conduzione biologica. Il 76,2 è deputato a vini a denominazione di qualità fra cuiClassico e(le due denominazioni, ricordiamo, vanno sempre distinte). E’ record in Toscana ed in. Sono i numeri che emergono al prestigioso Vinitaly di Verona e che inducono il sindaco Giuseppe Stiaccini ad affermare: "Sapere cheinè il comuneno che presenta la quota didedicata alla produzione di vini ‘Dop’ (quindi di qualità certificata) più alta d’mi fa estremamente piacere.

Castellina in Chianti: "Siamo al top in Italia per superficie vitivinicola". VIDEO / Castellina in Chianti, il branco di lupi ripreso dalla telecamera nel giardino. 6 vini Castellare di Castellina, dai bianchi di Sicilia ai rossi toscani. Chianti Festival 2024: dal 21 giugno al 29 luglio a Castelnuovo Berardenga, Castellina e Gaiole in Chianti. La giunta comunale di Castellina in Chianti. "Insieme siamo tanti per pulire Crete e Chianti": sabato 29 marzo la Giornata Ecologica a Castelnuovo Berardenga. Ne parlano su altre fonti

Inaugurati i nuovi campi da padel a Castellina in Chianti - Sabato 5 aprile sono stati inaugurati i nuovi campi da padel a Castellina in Chianti: investire nello sport per una comunità viva ... (sienafree.it)

Castellina in Chianti: domani l'inaugurazione dei nuovi campi da padel - Saranno inaugurati domani, sabato 5 aprile alle ore 15 i nuovi campi da padel realizzati dall’amministrazione comunale di Castellina in Chianti in località Fonte al Coscio. L’appuntamento sarà arricch ... (radiosienatv.it)

Castellina in Chianti, inaugurata la nuova biblioteca comunale "Otello Terzani" - Nuova vita per la biblioteca comunale “Otello Terzani” di Castellina in Chianti, trasferita nel cuore del centro storico, in via Ferruccio 40, e aperta nei giorni scorsi con un pomeriggio culturale ch ... (radiosienatv.it)