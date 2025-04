Castelfidardo pronto per la sfida salvezza contro Roma City

Dopo il punto preso domenica su un campo ostico come quello di Fossombrone, ieri Castelfidardo ha ripreso gli allenamenti. In vista di una partita che potrebbe essere cruciale, quella contro il Roma City di domenica, in casa. Uno scontro diretto per la salvezza, con i laziali penultimi, assieme alla Civitanovese, lontani otto punti dai fidardensi che occupano l'ottavo posto in compagnia della Vigor Senigallia. Ieri mister Marco Giuliodori ha lavorato con il gruppo al completo. Sulla via del recupero quindi anche il portiere Munari (uscito anzitempo nella sfida contro l'Aquila per infortunio) che domenica non era neanche in panchina a Fossombrone, con il tecnico dei fidardensi che ha impiegato titolare Elezaj e vice Osama. Il Castelfidardo non sarà al completo però neanche nella prossima sfida, casalinga, contro la squadra Romana sconfitta in casa tre giorni fa dall'Ancona.

