Cassazione via a padre e madre nella carta d' identità dei figli torna la dicitura genitore 1 e genitore 2

dicitura tradizionale è ritenuto "discriminatorio" e "irragionevole" La Corte di Cassazione ha ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma nel febbraio 202 Ilgiornaleditalia.it - Cassazione, via a "padre" e "madre" nella carta d'identità dei figli, torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" Leggi su Ilgiornaleditalia.it La Corte ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'obbligo dellatradizionale è ritenuto "discriminatorio" e "irragionevole" La Corte diha ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma nel febbraio 202

Carta identità, Cassazione respinge ricorso Viminale: “Torna genitori, via padre e madre” - Non più “padre” e “madre”. Ma “genitore”. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9216/2025, respinge il ricorso del ministero dell'Interno e… Leggi ... (informazione.it)

Sulla carta d’identità torna il termine “genitori”, la Cassazione: «Via “padre” e “madre”» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Torna 'genitori' su carta identità, via padre e madre: la sentenza della Cassazione - I due termini, spiega la Suprema Corte, sono discriminatori, perché non rappresentano le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari L'indicazione 'padre' e 'mad ... (msn.com)