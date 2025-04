Cassazione | sulle carte d’identità si dirà solo genitore Storica apertura verso le famiglie arcobaleno

sulle carte d'identità, ma un'unica dicitura neutra: "genitore". È questo il cuore di una sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione, la n. 9216/2025, che ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno e segnato un importante passo avanti nel riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, le cosiddette famiglie arcobaleno.La Suprema Corte ha stabilito che escludere da un documento ufficiale, come la carta d'identità elettronica, la reale composizione familiare di un minore è discriminatorio e illegittimo. In particolare, ha evidenziato come questo possa privare il bambino di un diritto fondamentale, ossia avere un documento che rispecchi la sua realtà affettiva e giuridica.La decisione nel dettaglioLa questione è ancora in attesa del parere della Corte Costituzionale, ma la Cassazione ha già dato un segnale chiaro: il decreto del Ministero dell'Interno del 2019, che imponeva la dicitura "madre" e "padre", può essere disapplicato.

