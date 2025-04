Lettera43.it - Cassazione, sui documenti non più “padre” e “madre” ma “genitore”

La Corte diha respinto il ricorso avanzato dal ministero dell’Interno, aprendo la strada all’uso del termine “” in luogo di “” e “” neid’identità. I giudici hanno stabilito che impedire a un minore di ricevere un documento conforme alla realtà della propria famiglia, composta da due genitori dello stesso sesso, costituirebbe una violazione dei suoi diritti.Corte di: «L’assunto del ministero preclude al minore di ottenere una carta d’identità valida per l’espatrio»In particolare, la Corte ha sottolineato che «l’effetto finale, irragionevole e discriminatorio, dell’assunto del ministero sarebbe stato quello di precludere al minore di ottenere una carta d’identità valida per l’espatrio», a causa delle «deficitarie» caratteristiche del documento, «solo perché questi era figlio di unnaturale e di uno adottivo dello stesso sesso».