Cassano sicuro | Conte andrà via da Napoli Ecco il suo obiettivo potrebbe scegliere quella panchina

Cassano ha parlato del possibile addio al Napoli da parte di Antonio Conte: l'ex attaccante nomina anche la Juve

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte. Le parole sull'ex Juve.

Cassano – «Penso che a Conte siano fumati i cog.ni dopo l'addio di Kvara, lui sta andando oltre. Penso che alla fine sia che vinca che no, andrà via da Napoli. Lui aveva un'occasione clamorosa e gli hanno rovinato il giochino, lui non resta lì a vivacchiare. Conte cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega un ca.».

