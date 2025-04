Quifinanza.it - Cassa Depositi e Prestiti: utile netto 2024 supera target Piano strategico

Il Consiglio di Amministrazione diSpA (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre, che chiude con unconsolidato pari a 6 miliardi di euro (5 miliardi nel 2023), in crescita di 1 miliardo per il maggior apporto delle partecipate.I numeri consolidati del GruppoNel, il Gruppo CDP ha impegnato risorse per circa 24,6 miliardi di euro, in aumento del 23% rispetto ai 20,1 miliardi del 2023, confermando il focus sugli impieghi ad alto impatto per il Paese. L’operatività del Gruppo ha consentito di sostenere investimenti per complessivi 68,8 miliardi, in crescita del 28% rispetto ai 53,8 miliardi dell’anno precedente, anche grazie all’attrazione di capitali addizionali, con un effetto leva di 2,8 volte le risorse impegnate.