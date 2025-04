Panorama.it - Caso Toti: patteggia l’imprenditore Mauro Vianello, uomo forte del Pd

Leggi su Panorama.it

Era soprannominato la «volpe del porto» ed è finito in pellicceria.genovese, l’che si proclamava «il più comunista di tutti», ha chiesto dire un anno e 4 mesi di pena per l’accusa di corruzione che gli ha mosso la Procura di Genova. I pm hanno dato il loro parere favorevole alla chiusura dell’inchiesta che aveva portato ai domiciliari, tra gli altri, l’ex governatore della Liguria Giovanni.Ma per il Pd, alla vigilia delle elezioni per il Comune di Genova, non è una bella notizia.Infatti, dentro al partito, non era uno qualunque. Per esempio trattava le nomine in porto quasi fosse il proconsole dem e si vantava di aver fatto candidare dal Pd «un coglione che sapevamo che perde» per lasciar vincere Marco Bucci.Ma, soprattutto, annoverava tra i suoi dipendenti anche due pezzi da 90 del partito di Elly Schlein, Alessandro Terrile (responsabile nazionale Infrastrutture del partito ed ex capogruppo in Comune) e Simone D’Angelo (segretario provinciale, oltre che consigliere regionale).