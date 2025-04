Juventusnews24.com - Caso plusvalenze Osimhen, si riapre il processo sportivo? La palla passa a Chinè: ecco cosa rischia il Napoli. Tutti gli aggiornamenti

Come riportato da La Repubblica, il procuratore federale Chinè avrà 30 giorni di tempo per decidere se riaprire il processo sportivo nei confronti del Napoli. Il processo potrebbe essere riaperto solo nel caso in cui dovessero emergere nuovi elementi che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il Napoli, in quel caso, rischierebbe dalla semplice multa ad una penalizzazione in classifica, come accaduto alla Juventus nella stagione 2022/23.