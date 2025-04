Caso plusvalenze il Napoli torna a tremare | ecco cosa rischia

plusvalenze aleggia nuovamente sui partenopei. Dopo la chiusura del Caso nel 2022, si potrebbe adesso arrivare ad un riapertura del processo anche in ambito sportivo. Le accuse sono sempre le stesse, ovvero illeciti nell’affare che ha portato Victor Osimhen ai piedi del Vesuvio, più tutte le manovre di assestamento dell’operazione tramite altri giocatori, tra cui il portiere Karnezis e tre giovani. In più, sotto la lente d’ingrandimento anche lo scambio sull’asse Roma-Napoli di Manolas e Diawara.Caso plusvalenze: la riapertura del CasoLa riapertura è dovuta al passaggio di documenti da parte della Procura di Roma alla Federcalcio, documenti relativi all’inchiesta per falso in bilancio del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentis. Dal momento esatto del ricevimento di tali carte, il procuratore federale, Giuseppe Chiné, ha 30 giorni di tempo per provvedere alla revocazione del Caso. Ilnerazzurro.it - Caso plusvalenze, il Napoli torna a tremare: ecco cosa rischia Leggi su Ilnerazzurro.it Lo spettroaleggia nuovamente sui partenopei. Dopo la chiusura delnel 2022, si potrebbe adesso arrivare ad un riapertura del processo anche in ambito sportivo. Le accuse sono sempre le stesse, ovvero illeciti nell’affare che ha portato Victor Osimhen ai piedi del Vesuvio, più tutte le manovre di assestamento dell’operazione tramite altri giocatori, tra cui il portiere Karnezis e tre giovani. In più, sotto la lente d’ingrandimento anche lo scambio sull’asse Roma-di Manolas e Diawara.: la riapertura delLa riapertura è dovuta al passaggio di documenti da parte della Procura di Roma alla Federcalcio, documenti relativi all’inchiesta per falso in bilancio dele del presidente Aurelio De Laurentis. Dal momento esatto del ricevimento di tali carte, il procuratore federale, Giuseppe Chiné, ha 30 giorni di tempo per provvedere alla revocazione del

