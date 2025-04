Caso Paragon sotto esame anche un tentativo di incursione a casa di don Mattia Ferrari

Repubblica.it - Caso Paragon, sotto esame anche un tentativo di incursione a casa di don Mattia Ferrari Leggi su Repubblica.it Il giovane cappellano di Mediterranea era pronto a riferire nuovi dettagli sulla campagna di spionaggio di cui è stato vittima in Ue. Muro della destra, audizione rimandata al 23 aprile

Come funziona e cos'è lo spyware Graphite di Paragon.

Paragon, Lega Fdi e FI fanno slittare il dibattito al Parlamento europeo sullo spionaggio - Le destre a Bruxelles chiedono e ottengono il rinvio del dibattito sul caso Paragon: la richiesta è partita da Lega, FdI, e Forza Italia e dai loro gruppi ... (fanpage.it)

Caso Paragon, Citizen Lab: “Spiati potrebbero essere più di 90"/ Nessuna traccia nel telefono di Cancellato - Il report mette nero su bianco che i 90 obiettivi circa che sono stati notificati da WhatsApp forse sono solo una parte del numero totale di casi Paragon ... casi presi in esame si riscontra ... (ilsussidiario.net)

