Panorama.it - Caso Osimhen, le nuove carte: cosa rischia il Napoli

Il ricevimento da parte della Procura della Federcalcio di Giuseppe Chiné delledell’inchiesta romana sui bilanci dele sull’operazione, fa partire il conto alla rovescia verso la soluzione finale della vicenda dal punto di vista della giustizia sportiva. Trenta giorni: questo è il tempo che Chiné ha per decidere se dentro gli atti inviati da Roma ci siano elementi nuovi sufficienti a chiedere di riaprire il processo che nel 2022 si era chiuso con il proscioglimento del club e del suo presidente Aurelio De Laurentiis. Verdetto che all’epoca aveva coinvolto anche la Juventus e altre dieci società, ma che era stato poi ribaltato nel 2023 per i bianconeri una volta arrivato sul tavolo della Procura Figc l’intero faldone dell’inchiesta Prisma della procura torinese.La vicenda è nota da tempo e riguarda l’acquisto dell’attaccante nigeriano Victorda parte delnell’estate 2020: costo pattuito con il Lille di 76 milioni di euro e inserimento nell’operazione di quattro calciatori come parziale contropartita con una valutazione complessiva a favore dei partenopei di 20 milioni di euro.