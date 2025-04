Calciomercato.it - Caso Osimhen, il Napoli trema ancora: allarme penalizzazione

Novità in arrivo per la vicenda giudiziaria che riguarda i partenopei e l’affare, cosa può succedere adesso dinanzi alla giustizia sportivaAnche senza il suo capocannoniere principe di due anni fa, ilprova a rivincere lo scudetto e in campo non molla l’Inter, tenendo aperta la corsa al titolo. Nel frattempo,è al centro di svariate voci di mercato, con tanti grandi club interessati al nigeriano, che in estate sarà sicuramente uno dei protagonisti della sessione di trasferimenti. Intanto, però, le vicende del club azzurro e del bomber tornano a intrecciarsi all’esterno del terreno di gioco., il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il trasferimento didal Lille al, nell’estate del 2020, con il coinvolgimento nell’affare di Karnezis e dei giovani Manzo, Palmieri e Liguori, è tornato sotto la lente della giustizia, prima quella ordinaria e forse, nuovamente, quella sportiva.