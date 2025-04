Tvzap.it - Caso Garlasco, colpo di scena su Sempio: cosa ha chiesto la procura al Gip

Leggi su Tvzap.it

Iltorna a riempire le pagine dei giornali con un nuovodi. Ladi Pavia, in sede di incidente probatorio sui nuovi campioni di DNA da esaminare, ha infatti avanzato una richiesta al Giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli che si è riservata di decidere, rimandando tutto alla prossima udienza. (segue dopo la foto)Leggi anche:Paganelli,disul legale di Manuela Bianchi:ha ammessoChiara PoggiIl tribunale di Paviadinel, lachiede la ricusazione del super perito del DNALa mossa delladi Pavia è la richiesta di ricusazione del genetista Emiliano Giardina, incaricato come super perito per l’analisi del DNA neldell’omicidio di Chiara Poggi. La motivazione risiede in un’intervista rilasciata da Giardina al programma Le Iene, che secondo i magistrati potrebbe metterne in dubbio l’imparzialità.