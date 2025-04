Thesocialpost.it - Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo”

Si apre con undiil maxi incidente probatorio sul, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia hala ricusazione del genetista Emiliano, nominato comeper condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa daal programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità.Una posizione condivisa anche dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio dell’allora fidanzata, avvenuto nell’estate 2007 nella villetta di via Pascoli a. L’avvocata Giada Bocellari, unica legale ammessa in questa fase, haanche l’esclusione di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e oggi consulente della difesa di Andrea, il nuovo indagato e amico del fratello della vittima, Marco Poggi.