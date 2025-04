Caso Chiara Poggi l’annuncio dell’avvocato di Alberto Stasi sull’ultima richiesta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladi semilibertà avanzata da, unico condannato per il delitto di Garlasco, è stata accolta con un parere parzialmente positivo dalla Procura generale di Milano. A riferirlo, al termine dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, è stato uno dei suoi legali, l’avvocato Glauco Gasperini., che sta per concludere la sua condanna a 16 anni di carcere, ha chiesto l’accesso al regime di semilibertà, dopo aver già ottenuto un permesso diurno che gli consente di uscire dal carcere di Bollate per motivi lavorativi.Il parere favorevole della Procura è stato espresso dalla sostituta procuratrice generale Valeria Marino, che tuttavia ha posto delle riserve. Al centro di queste riserve vi sarebbe un’intervista rilasciata daalla trasmissione televisiva Le Iene, andata in onda lo scorso 30 marzo, e che – secondo la Procura – non sarebbe stata autorizzata.