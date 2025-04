Tpi.it - Caso Boccia, il Tribunale dei Ministri archivia le accuse per Sangiuliano

Ildeihato l’inchiesta per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro. Al centro dell’indagine c’erano i rapporti trae l’imprenditrice Maria Rosaria, che nell’estate 2024 aveva affiancato il ministro in diverse occasioni istituzionali.”Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità”, commenta.Il fascicolo d’inchiesta era stato aperto nel settembre 2024 dalla Procura di Roma in seguito a un esposto presentato dal deputato Angelo Bonelli, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Bonelli chiedeva ai pm di verificare eventuali profili di rilevanza penale nel rapporto fra l’allora ministro e