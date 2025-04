Casertana in ansia lontana da casa | solo un gol su nove è stato segnato in trasferta

Casertana, per respirare senza l’apprensione dei playout. Complice, soprattutto, la sconfitta del Messina a Sorrento sul neutro di Potenza. La classifica recita che il margine dai peloritani è salito a sette punti, ma per evitare i playout ne servono almeno nove. Da Foggia e Latina, invece, il gap è rispettivamente di quattro e due punti.ansia da trasferta: solo un gol su nove è stato segnato lontano dal PintoCosì come nella trasferta di Monopoli, nel derby col Giugliano la Casertana non ha maturato occasioni da gol necessarie per spezzare il canovaccio tattico della squadra di Bertotto. Dopo la rete di Bunino, ed il conseguente pareggio su calcio di rigore – a proposito, terzo rigore consecutivo a sfavore – i falchetti hanno perso campo ed ha avuto notevoli difficoltà ad andare in rete. Anteprima24.it - Casertana in ansia lontana da casa: solo un gol su nove è stato segnato in trasferta Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl pareggio esterno con il Giugliano lascia un po’ di amaro in bocca. Una vittoria, avrebbe dato quella spinta necessaria, alla, per respirare senza l’apprensione dei playout. Complice, soprattutto, la sconfitta del Messina a Sorrento sul neutro di Potenza. La classifica recita che il margine dai peloritani è salito a sette punti, ma per evitare i playout ne servono almeno. Da Foggia e Latina, invece, il gap è rispettivamente di quattro e due punti.daun gol sulontano dal PintoCosì come nelladi Monopoli, nel derby col Giugliano lanon ha maturato occasioni da gol necessarie per spezzare il canovaccio tattico della squadra di Bertotto. Dopo la rete di Bunino, ed il conseguente pareggio su calcio di rigore – a proposito, terzo rigore consecutivo a sfavore – i falchetti hanno perso campo ed ha avuto notevoli difficoltà ad andare in rete.

