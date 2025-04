Casasco FI | Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna a partire da industria e mercati finanziari

industriale e l'Innovazione, definendolo un vero e proprio “Growth Deal”. *Le priorità presentate a Milano dal nostro partito, che rappresenta il Ppe in Italia, in un piano strategico per Italia e Europa sono principalmente: 1. Azzerare i tempi delle normative del Green Deal se non coordinate a livello globale, con approccio neutrale tecnologico. 2. Semplificare la burocrazia per le PMI. 3. Ogni Paese deve difendere asset strategici nazionali a partire da industria e mercati finanziari. Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna. Anche per questo Casasco ha rilanciato il tema di come la Borsa sia il ponte tra risparmio e pmi per favorire il loro sviluppo e la loro capitalizzazione e tutelarle nella loro crescita. Iltempo.it - Casasco (FI): “Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna a partire da industria e mercati finanziari" Leggi su Iltempo.it “Voglio lanciare un forte appello per un Piano Europeo per la Crescitale e l'Innovazione, definendolo un vero e proprio “Growth Deal”. *Le priorità presentate a Milano dal nostro partito, che rappresenta il Ppe in Italia, in un piano strategico per Italia e Europa sono principalmente: 1. Azzerare i tempi delle normative del Green Deal se non coordinate a livello globale, con approccio neutrale tecnologico. 2. Semplificare la burocrazia per le PMI. 3. Ogni Paese deve difendere asset strategici nazionali adaper. Anche per questoha rilanciato il tema di come la Borsa sia il ponte tra risparmio e pmi per favorire il loro sviluppo e la loro capitalizzazione e tutelarle nella loro crescita.

Casasco (FI): “Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna a partire da industria e mercati finanziari. Casasco (FI): “Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna a partire da industria e mercati finanziari". Industria, Maurizio Casasco (FI): puntare su difesa, automotive e innovazione per crescere. Banche, Casasco: "Evitare danni al sistema economico del Paese" | .it. Banche, Casasco (FI): "Evitare danni al sistema economico del Paese". Confapi si appella a Mario Draghi: "Serve un'ampia e rapida copertura della campagna vaccinale" | .it. Ne parlano su altre fonti

Casasco (FI): “Serve sistema fiscale comune per evitare competizione interna a partire da industria e mercati finanziari" - “Voglio lanciare un forte appello per un Piano Europeo per la Crescita Industriale e l’Innovazione, definendolo un vero e proprio “Growth Deal”. *Le priorità presentate a Milano dal nostro partito, ch ... (msn.com)

Fisco, Casasco “Serve un sistema comune Ue, evitare competizione interna” - Le parole di Maurizio Casasco, presidente della confederazione europea delle Pme e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia ... (msn.com)

DAZI: CASASCO (FI), NO A REAZIONI IMPULSIVE, UE TRATTI UNITA PER DIMEZZARLI - Roma, 4 apr - "E' opportuno evitare di reagire impulsivamente per scongiurare ritorsioni a catena. E' necessario invece, come dice il ministro Tajani, trattare uniti come Europa per dimezzare i Dazi". (9colonne.it)