Casa Bianca Trump pianta una MAGAnolia in giardino dopo la rimozione della magnolia per rischio crollo tycoon ripreso mentre scava con il badile - VIDEO

