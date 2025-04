Casa a Prima Vista in Toscana nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari | chi sono

nuovi volti per la stagione Toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry. Casa a Prima Vista allarga i suoi orizzonti e approda in Toscana. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-Reality targato Real Time introduce tre nuovi agenti immobiliari che aiuteranno i partecipanti nella ricerca della Casa perfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. I protagonisti del nuovo trio toscano sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. Casa a Prima Vista si estende in Toscana Il format di successo di Casa a Prima Vista rimane invariato: tre agenti si sfidano per proporre l'abitazione ideale a un cliente, ma questa volta lo scenario cambia. Dal 17 febbraio vanno . Movieplayer.it - Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono Leggi su Movieplayer.it volti per la stagionedel programma diCase a. Tra Pisa e Pontedera, tre professionistipronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry.allarga i suoi orizzonti e approda in. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-ity targatointroduce treche aiuteranno i partecipanti nella ricerca dellaperfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. I protagonisti del nuovo trio toscanoMatteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.si estende inIl format di successo dirimane invariato: tresi sfidano per proporre l'abitazione ideale a un cliente, ma questa volta lo scenario cambia. Dal 17 febbraio vanno .

