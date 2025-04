Notizie.com - Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione

Via lapadre e madre dalladi identità elettronica: laCorte diche rischia di riaprire lo scontro tra governo e magistratura.deila”,la(Ansa Foto) – notizie.comLaè legge. Non è solo un detto, ma anche la realtà: d’ora in avanti sulle carte di identità elettroniche dei minorenni non potranno più esserci le diciture madre e padre, perché sono discriminatorie e non rappresentano tutti i nuclei familiari, incluse le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione in casi particolari. L’indicazione corretta è quella di genitore.La Suprema Corte ha respinto così il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisioneCorte d’Appello di disapplicare il decreto ministeriale a firma Matteo Salvini del 31 gennaio 2019, che nel 2015 aveva sostituito appunto, ladi genitore con padre e madre.