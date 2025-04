Carrie - Lo sguardo di Satana | Summer H Howell possibile protagonista nella serie

Summer H. Howell sembra sia la scelta dei produttori per il ruolo della protagonista della serie tratta da Carrie - Lo sguardo di Satana. Amazon Prime Video ha annunciato da tempo lo sviluppo di una serie ispirata a Carrie - Lo sguardo di Satana, il romanzo scritto da Stephen King, e le fonti di Deadline hanno svelato che la protagonista potrebbe essere Summer H. Howell. La giovane attrice, secondo le fonti di Deadline, starebbe ultimando le trattative con i produttori del progetto a cui sta lavorando Mike Flanagan. Il nuovo adattamento del romanzo di King La nuova versione di Carrie - Lo sguardo di Satana sembra riproporrà la storia della teenager Carrie White, una ragazza che ha trascorso tutta la sua vita restando isolata .

