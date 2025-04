Notizieaudaci.it - Carneficina in discoteca a Santo Domingo: 79 morti e decine di dispersi, i video choc

Crolla il tetto del Jet Set Club durante il concerto di Rubby PerezIl tetto dellaJet Set diè crollato durante un concerto del cantante Rubby Perez, causando almeno 79e 155 feriti. Il disastro è avvenuto alle 00:44 ora locale, mentre più di 1.000 persone affollavano il locale.Secondo i media locali, tra le vittime ci sarebbero anche personalità note come lo stesso Rubby Perez, il governatore Nelsy Cruz, e gli ex giocatori MLB Octavio Dotel e Tony Blanco. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali.Il cantante e 2 giocatori di baseball tra le vittime per i media localiSul posto sono intervenuti più di 370 soccorritori con 150 ambulanze. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, anche grazie all’impiego di una gru da cantiere. Le autorità hanno allestito postazioni per trasfusioni di sangue e supporto psicologico.