Carlos Augusto merita una sottolineatura dopo Bayern Monaco-Inter

Carlos Augusto è stato autore di una prova super in Bayern Monaco-Inter. Il brasiliano, che ha giocato al posto di Federico Dimarco, si conferma una pedina fondamentale.MAIUSCOLA – Bayern Monaco-Inter è stata anche la partita di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano, ex Monza, ha sfoderato una prestazione maiuscola non facendo rimpiangere uno dei migliori esterni sinistri al mondo come Federico Dimarco. Prova da oltre il 7 in pagella per l’ex esterno del Monza, impiegato da Simone Inzaghi per far fronte all’assenza del laterale italiano, è capace di tirare fuori dal cilindro un assist al bacio per il gol finale di Davide Frattesi e un mezzo assist per la rete iniziale di Lautaro Martinez. Una prova che conferma la crescita e l’utilità di questo giocatore. Uno degli acquisti più sottovalutati ma azzeccati dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni. Inter-news.it - Carlos Augusto merita una sottolineatura dopo Bayern Monaco-Inter Leggi su Inter-news.it è stato autore di una prova super in. Il brasiliano, che ha giocato al posto di Federico Dimarco, si conferma una pedina fondamentale.MAIUSCOLA –è stata anche la partita di. Il laterale brasiliano, ex Monza, ha sfoderato una prestazione maiuscola non facendo rimpiangere uno dei migliori esterni sinistri al mondo come Federico Dimarco. Prova da oltre il 7 in pagella per l’ex esterno del Monza, impiegato da Simone Inzaghi per far fronte all’assenza del laterale italiano, è capace di tirare fuori dal cilindro un assist al bacio per il gol finale di Davide Frattesi e un mezzo assist per la rete iniziale di Lautaro Martinez. Una prova che conferma la crescita e l’utilità di questo giocatore. Uno degli acquisti più sottovalutati ma azzeccati dalla dirigenza nerazzurra negli ultimi anni.

Carlos Augusto merita una sottolineatura dopo Bayern Monaco-Inter. Le pagelle di Carlos Augusto: Dimarco-bis. Un assist e mezzo, è un brasiliano tedesco. Ne parlano su altre fonti

Carlos a ITV: “Più felice per Frattesi che per me, se lo merita. Si parla poco di una cosa” - Serata da incorniciare per i nerazzurri. La vittoria contro il Bayern Monaco è un tassello importante in questa Champions League soprattutto per la qualità e la tenacia messe in campo. Ecco come l'ha ... (fcinter1908.it)

Cambia il ruolo di Carlos Augusto: Inzaghi lo ha già provato - Tra questi, il tecnico ha provato Carlos Augusto in un ruolo inedito rispetto a quelli in cui è stato utilizzato sino a questo momento. Come sappiamo, il brasiliano è un vero e proprio jolly ... (passioneinter.com)

Carlos Augusto a Mediaset: «Siamo l’Inter e oggi sarà speciale. Sul Milan posso dire questo» - Carlos Augusto ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della sfida di Coppa Italia Milan-Inter: le sue parole Carlos Augusto ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito ... (milannews24.com)