Carlos Augusto a Inter Tv | Sono più contento per Frattesi che per me Ha vissuto un momento difficile e sono felice che abbia trovato questo gol

di Redazione, l’esterno ha analizzato la grande prova nerazzurra all’Allianz Arena: le sue dichiarazioniParlando ai microfoni diTV, l’esternocommenta inmodo l’ottima prestazione della squadra nerazzurra all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco.LE PAROLE DI– «Sto tornando ai livelli che avevo fatto vedere a Monza, mapiùperche per me. Haunchegol. Sappiamo soffrire,mo fatto un grande primo tempo e poimo sofferto un po’. Alla finemo vinto, ma c’è ancora la gara di ritorno. A volte si parla poco della grandezza dell’, che è una grande squadra e deve essere sempre lì. Ma sappiamo che la Champions League è una competizione diversa e bisogna stare attenti.

