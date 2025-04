Oasport.it - Carlos Alcaraz concede un set e poi domina Francisco Cerundolo a Montecarlo

Leggi su Oasport.it

ha conquistato il successo nel suo esordio nel Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato, il n.3 del mondo ha sconfitto in rimonta l’argentino(n.22 del ranking) col punteggio di 3-6 6-0 6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco.Una partita strana in cui Carlitos ha commesso tantissimi errori nella prima frazione, regalando quasi il parziale al suo avversario. Nei restati set,è salito un po’ di livello, ma il sudamericano ci ha messo tanto del suo in negativo nella gestione dello scambio. E così, accesso agli ottavi per l’iberico che se la vedrà contro il tedesco Daniel Altmaier, a segno contro il francese Richard Gasquet.Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio,rompe gli indugi col suo drittaccio, strappando il servizio anel terzo game.