Carlo III il discorso del re in Parlamento diventa uno show

Carlo III e della regina Camilla in Italia si è aperta a Villa Doria Pamphilj, dove il sovrano è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella suggestiva cornice del Casino del Bel Respiro, dopo la cerimonia con il picchetto d’onore a cavallo del reggimento dei Lancieri di Montebello, il re è giunto a bordo della sua Bentley State Limousine color amaranto. Accanto a Meloni, Carlo ha passato in rassegna la Guardia d’Onore prima di fermarsi per una stretta di mano davanti ai fotografi.All’incontro erano presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo britannico David Lammy. Il re, grande appassionato di giardini, si è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto della villa, osservando il disegno delle siepi sempreverdi ispirate ai simboli araldici dei Pamphilj, con la fontana di Venere al centro. Panorama.it - Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show Leggi su Panorama.it La seconda giornata della visita ufficiale di reIII e della regina Camilla in Italia si è aperta a Villa Doria Pamphilj, dove il sovrano è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella suggestiva cornice del Casino del Bel Respiro, dopo la cerimonia con il picchetto d’onore a cavallo del reggimento dei Lancieri di Montebello, il re è giunto a bordo della sua Bentley State Limousine color amaranto. Accanto a Meloni,ha passato in rassegna la Guardia d’Onore prima di fermarsi per una stretta di mano davanti ai fotografi.All’incontro erano presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo britannico David Lammy. Il re, grande appassionato di giardini, si è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto della villa, osservando il disegno delle siepi sempreverdi ispirate ai simboli araldici dei Pamphilj, con la fontana di Venere al centro.

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Dall’incontro con Meloni al discorso alle Camere: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Carlo e Camilla, Antonio Caprarica: "Penso divertito alla reazione dei partiti della maggioranza al discorso del Re in Parlamento. Re Carlo alla Camera ringrazia in italiano Mattarella: "Spero di non rovinare la lingua di Dante". L'intervento di Re Carlo III in Parlamento. Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show. Ne parlano su altre fonti

Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show - Secondo giorno in Italia per re Carlo III e la regina Camilla: ecco tutti gli appuntamenti della giornata. In attesa della cena di Stato di questa sera al Quirinale, il re ha incontrato la premier Gio ... (panorama.it)

Lo storico discorso di Re Carlo III alle Camere riunite: "L'Italia sarà sempre nel mio cuore" - Nel suo discorso alle Camere riunite Re Carlo ha sottolineato l'amicizia e i legami tra Regno Unito e Italia ricordando le relazioni culturali e storiche fra i due Paesi, insieme a quelle militari. "L ... (msn.com)

Re Carlo in Italia, il discorso integrale al Parlamento. VIDEO - “È molto importante per la regina e per me tornare in Italia dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale dato che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha dett ... (tg24.sky.it)