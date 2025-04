Amica.it - Carlo e Camilla, vent’anni fa William e Harry chiesero al padre di non sposarla

Vent’anni di matrimonio. Un traguardo importante, che ree la reginafesteggiano proprio oggi, mercoledì 9 aprile. In Italia, lontano da casa. Nel corso di un viaggio ufficiale che li vede a Roma e, poi, a Ravenna. Questa sera, il banchetto di Stato organizzato per loro al Quirinale da dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, probabilmente, nei loro cuori, avrà un altro sapore. Quella di una cena romantica – senza privacy, of course -, a sancire la bellezza di un amore – è ora di ammetterlo – che dura da una vita.: vent’anni di matrimonioEra il 9 aprile 2005 quandosi giuravano amore eterno al Castello di Windsor. I due non avevano potuto sposarsi in chiesa – lui era vedovo ma lei divorziata – ma, in chiesa, avevano ricevuto una sorta di benedizione.