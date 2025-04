Carlo e Camilla un gelato da Giolitti poi lasciano Montecitorio in Bentley

Carlo e la regina Camilla lasciano Montecitorio a bordo della Bentley della Casa Reale dopo il discorso del sovrano alla Camera dei deputati. La coppia reale prima si è concessa un piccolo fuori programma: un gelato da Giolitti. Ecco il corteo di auto che passa davanti a Palazzo Chigi e si dirige su via del Corso. Iltempo.it - Carlo e Camilla, un gelato da Giolitti poi lasciano Montecitorio in Bentley Leggi su Iltempo.it Ree la reginaa bordo delladella Casa Reale dopo il discorso del sovrano alla Camera dei deputati. La coppia reale prima si è concessa un piccolo fuori programma: unda. Ecco il corteo di auto che passa davanti a Palazzo Chigi e si dirige su via del Corso.

Carlo e Camilla, un gelato da Giolitti poi lasciano Montecitorio in Bentley. Il discorso (in italiano) di re Carlo III alle Camere: “Spero di non rovinare la lingua di Dante”. Roma capitale. Il tempo di osho. Attualità. Ne parlano su altre fonti

