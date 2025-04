Carlo e Camilla scelgono Ravenna un messaggio a Giorgia Meloni?

Ravenna è l’unica città italiana, oltre a Roma, che Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla hanno inserito nel programma della loro ultima visita nel nostro Paese. Lettera43.it - Carlo e Camilla scelgono Ravenna, un messaggio a Giorgia Meloni? Leggi su Lettera43.it Pare nelle loro viaggi ufficiali come re d’Italia, i Savoia evitassero accuratamente la Romagna: anche dopo che, per stemperarne gli ardori mazziniani e repubblicani, era stata saldata alla più pacioccona Emilia, restava una terra di accoltellatori, sovversivi e bombaroli. La galleria è impressionante, dal meldolese Felice Orsini, il cospiratore che tentò di uccidere Napoleone III con un ordigno da lui brevettato (la “bomba all’Orsini”) a Mario Buda, anarchico di Savignano sul Rubicone, che nel 1920 fece saltare in aria la banca Morgan&Stanley in piena Wall Street. Ma i tempi in cui una testa coronata che si avventurasse sul tratto orientale della via Emilia avrebbe rischiato grosso sono archiviati da un pezzo, tanto cheè l’unica città italiana, oltre a Roma, cheIII d’Inghilterra e la reginahanno inserito nel programma della loro ultima visita nel nostro Paese.

