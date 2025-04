Carlo e Camilla mangiano il gelato da Giolitti | quale gusto ordina la regina

Carlo e Camilla hanno passeggiato verso Giolitti dove si sono fermati per assaggiare il gelato. La regina si è fatta preparare una coppa al gusto Creme Caramel. Iltempo.it - Carlo e Camilla mangiano il gelato da Giolitti: quale gusto ordina la regina Leggi su Iltempo.it Fuori programma per i reali britannici nel centro di Roma. Dopo il discorso in Parlamento,hanno passeggiato versodove si sono fermati per assaggiare il. Lasi è fatta preparare una coppa alCreme Caramel.

