Carlo e Camilla in Parlamento L' incontro con La Russa in Senato e il discorso alla Camera | VIDEO

Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Camera, accolti dal presidente Lorenzo Fontana sul piazzale di Montecitorio. Il sovrano britannico pronuncerà un discorso davanti a deputati e Senatori. I sovrani in precedenza hanno visitato l'aula del Senato accompagnati da Ignazio La Russa che ha fatto loro dono "con l'orgoglio degli italiani e del Senato" di una riproduzione della martinella - la campanella del Senato - con inciso: 'Ignazio La Russa, presidente del Senato" da un lato è "Alle loro maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla" dall'altro, con la data di oggi. "Con questa si aprono e si chiudono i lavori, e si richiamano all'ordine i Senatori turbolenti", ha scherzato. Per giungere nell'Aula legislativa del Senato i Reali hanno attraversato la Sala Garibaldi e la Sala del Risorgimento dove sono esposti i ritratti e i busti dei protagonisti del Risorgimento: Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Iltempo.it - Carlo e Camilla in Parlamento. L'incontro con La Russa in Senato e il discorso alla Camera | VIDEO Leggi su Iltempo.it ReIII e la reginasono arrivati, accolti dal presidente Lorenzo Fontana sul piazzale di Montecitorio. Il sovrano britannico pronuncerà undavanti a deputati eri. I sovrani in precedenza hanno visitato l'aula delaccompagnati da Ignazio Lache ha fatto loro dono "con l'orgoglio degli italiani e del" di una riproduzione della martinella - la campanella del- con inciso: 'Ignazio La, presidente del" da un lato è "Alle loro maestà il ReIII e la Regina" dall'altro, con la data di oggi. "Con questa si aprono e si chiudono i lavori, e si richiamano all'ordine iri turbolenti", ha scherzato. Per giungere nell'Aula legislativa deli Reali hanno attraversato la Sala Garibaldi e la Sala del Risorgimento dove sono esposti i ritratti e i busti dei protagonisti del Risorgimento: Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

Dopo l'incontro con Meloni, Carlo in Parlamento (riunito): “Prima volta di un sovrano britannico” - Carlo a Montecitorio, incontra presidenza gruppi. Re Carlo e Camilla a Roma vedono Meloni e Mattarella, ora alla Camera. Carlo e Camilla, l’incontro con Meloni a villa Pamphilj. A Montecitorio sventola l’Union Jack. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La colazione con Meloni, poi il discorso alle Camere. La regina in una scuola romana. Carlo, il secondo giorno a Roma: foto in diretta. Il re con Meloni, una pizza per Camilla. Carlo e Camilla in Parlamento. L'incontro con La Russa in Senato e il discorso alla Camera. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla festeggiano il loro anniversario a Roma: dal discorso in italiano al Parlamento al banchetto di Stato - È il grande giorno del sovrano a camere congiunte. Ma intanto a Londra Harry si presenta in tribunale e Meghan a Los Angeles confessa di aver rischiato di morire dopo il parto ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Carlo e Camilla, 20 anni di matrimonio: l'anniversario festeggiato a Roma - (Adnkronos) - Esattamente 20 anni fa, re Carlo e la regina Camilla si sposavano con una piccola cerimonia civile privata a Windsor. I due sovrani britannici, in Italia per una visita di Stato, festegg ... (msn.com)