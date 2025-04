Carlo e Camilla agenda stravolta | l' incontro con Papa Francesco

Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute". Lo riferisce all'ora di cena una nota diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede. Un improvviso cambio di programma per Carlo e Camilla: l'incontro con il Pontefice, inizialmente in agenda, era stato annullato per gli ovvi motivi legati alle difficili condizioni di asalute del Santo Padre, ancora in fase di convalescenza dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli per curare le complicazioni legate a una polmonite bilaterale. Bergoglio, che durante la degenza per due volte ha rischiato la vita, è oggi alla prese con la riabilitazione motoria e il lento recupero della voce.

